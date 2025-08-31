صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
غالب مارکیٹ:8سالہ بچی سے زیادتی، مقدمہ درج، ملزم ڈرائیور گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)غالب مارکیٹ کے علاقے میں ڈرائیور کی 8 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ،پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان کے مطابق عمر نامی ڈرائیور نے بچی کو زبردستی گھر میں کھڑی گاڑی میں زیادتی کا نشانہ بنایا،پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کوسی سی ٹی وی فوٹیج میں بچی کو زبردستی گاڑی میں لیجاتے دیکھا جا سکتا ہے ،جبکہ بچی کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ ملزم اس سے قبل بھی 2 بار بچی سے زیادتی کر چکا ہے، پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے مزید تفتیش کے لیے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا۔

