یونیورسٹیوں بارے مجوزہ ترامیم سیاسی مداخلت:مقررین
لاہور(خبرنگار)ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مجوزہ ترامیم پنجاب میں یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی نظام کو تباہ کر دیں گی۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے اکیڈمک سٹاف، پی ایچ ای سی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
سابق گورنر پنجاب خالد مقبول، ڈاکٹر طارق بنوری، ڈاکٹر سہیل نقوی ودیگر نے خطاب کیا ۔انہوں نے کہاکہ ہم فیکلٹی کے حقوق کے تحفظ اور یونیورسٹیوں کی ادارہ جاتی سالمیت کے تحفظ میں ان کے اصولی مؤقف کے لیے شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر مگسی نے کہا کہ مجوزہ ترامیم غیر ضروری سیاسی مداخلت کا دروازہ کھولیں گی، یہ مداخلت میرٹ کو کمزور کرے گی، اختراع کی حوصلہ شکنی کرے گی اور ادارہ جاتی آزادی کو ختم کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جامعات کے تمام فیصلہ ساز اداروں میں حکومتی نمائندگی پہلے سے موجود ہے حکومت کی مجوزہ مداخلت اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے ناقابل تلافی تباہی کا باعث بنیں گی۔ کانفرنس میں مقررین نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ یونیورسٹیوں کو وسائل اور آزادی کے ساتھ بااختیار بنا کر ہی حکومت ہمارے نوجوانوں کے لئے خوشحالی یقینی بنا سکتی ہے ، ہم حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم، ادارہ جاتی سالمیت اور قومی ترقی کے وسیع تر مفاد میں مجوزہ ترامیم کو واپس لے۔