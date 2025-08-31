صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹیوں بارے مجوزہ ترامیم سیاسی مداخلت:مقررین

  • لاہور
یونیورسٹیوں بارے مجوزہ ترامیم سیاسی مداخلت:مقررین

لاہور(خبرنگار)ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مجوزہ ترامیم پنجاب میں یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی نظام کو تباہ کر دیں گی۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے اکیڈمک سٹاف، پی ایچ ای سی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

سابق گورنر پنجاب خالد مقبول، ڈاکٹر طارق بنوری، ڈاکٹر سہیل نقوی ودیگر نے خطاب کیا ۔انہوں نے کہاکہ ہم فیکلٹی کے حقوق کے تحفظ اور یونیورسٹیوں کی ادارہ جاتی سالمیت کے تحفظ میں ان کے اصولی مؤقف کے لیے شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر مگسی نے کہا کہ مجوزہ ترامیم غیر ضروری سیاسی مداخلت کا دروازہ کھولیں گی، یہ مداخلت میرٹ کو کمزور کرے گی، اختراع کی حوصلہ شکنی کرے گی اور ادارہ جاتی آزادی کو ختم کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جامعات کے تمام فیصلہ ساز اداروں میں حکومتی نمائندگی پہلے سے موجود ہے حکومت کی مجوزہ مداخلت اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے ناقابل تلافی تباہی کا باعث بنیں گی۔ کانفرنس میں مقررین نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ یونیورسٹیوں کو وسائل اور آزادی کے ساتھ بااختیار بنا کر ہی حکومت ہمارے نوجوانوں کے لئے خوشحالی یقینی بنا سکتی ہے ، ہم حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم، ادارہ جاتی سالمیت اور قومی ترقی کے وسیع تر مفاد میں مجوزہ ترامیم کو واپس لے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اشتہاریوں کیخلاف کریک ڈائون تیز کرنے کی ہدایت

کمشنر نے مڈھ چوک سے مڈھ رانجھا تک سڑک کا مرمتی کام کا جائزہ لیا

انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا منصوبہ ، سندھ کی ٹیم کا دورہ بھیرہ

سیلا ب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگانے کا فیصلہ

آ فتیں ، اﷲ تعالی سے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی :متین احمد قریشی

سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے انتظامیہ متحرک :میاں اکرام

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل