ڈکی بھائی کیخلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع، اہلیہ کی ضمانت میں توسیع

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)جوئے کی ایپس کی پروموشن کا مقدمے میں این سی سی آئی اے نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔

ڈکی بھائی کی نشاندہی پر این سی سی آئی اے نے جوئے کی ایپ پروموشن مقدمے میں دیگر ملزموں کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ این سی سی آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ڈکی بھائی نے دوران تفتیش ایپ کی پروموشن میں ملوث دیگر ملزمان کی نشاندہی کی ہے۔ سیشن کورٹ میں جوئے کی تشہیر کے مقدمے میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ سیشن کورٹ نے عروب جتوئی کی عبوری ضمانت میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی۔

