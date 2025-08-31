صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بینک کے آپریٹنگ منافع میں 278 فیصد اضافہ

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)بینک آف پنجاب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2025 کی پہلی ششماہی (اختتام 30 جون 2025) کے غیر حتمی مالیاتی گوشوارے منظور کیے، جن کا جائزہ بیرونی آڈیٹرز نے بھی لیا تھا۔

بورڈ نے بینک کی غیر معمولی کارکردگی کو سراہا جو توقعات سے بڑھ کر تھی اور ہر اہم شعبے میں شاندار نتائج دیے۔ اسی شاندار کارکردگی کے باعث بینک نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ عبوری کیش ڈیویڈنڈ10 فیصد کا اعلان کیا، جو اس سال کے آغاز میں طے شدہ پالیسی کے مطابق ہے ۔مشکل کاروباری ماحول گرتی ہوئی شرحِ سود اور کم ہوتی صنعتوں کی منافع بخشی کے باوجود سال 2025 کی پہلی ششماہی میں بینک نے 15.52 ارب روپے کا آپریٹنگ منافع کمایا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 278 فیصد زیادہ ہے۔

