وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ
لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے ضلع گجرات کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا،سیلاب زدہ علاقوں میں قائم فلڈ ریلیف کیمپوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں کیں اور ان میں امدادی اشیا تقسیم کیں۔صوبائی وزیر نے کشتی کے ذریعے دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔صوبائی وزیرنے گجرات کے علاقے علی پور میں سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے ۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کیلئے حکومتی مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔