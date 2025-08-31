صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

  • لاہور
وزیر صنعت کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ

لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے ضلع گجرات کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا،سیلاب زدہ علاقوں میں قائم فلڈ ریلیف کیمپوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔

سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں کیں اور ان میں امدادی اشیا تقسیم کیں۔صوبائی وزیر نے کشتی کے ذریعے دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔صوبائی وزیرنے گجرات کے علاقے علی پور میں سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے ۔ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کیلئے حکومتی مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب ، 84 فلڈ ریلیف کیمپس فعال

سیلاب : 11 اضلاع کے 67 فیڈرز سے بجلی فراہمی جزوی معطل

اوپن یونیورسٹی امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے

پیف کی سکولوں کو فلڈ ہدایات، احتیاطی تدابیر لازم قرار

سیلاب متاثرین کا بروقت انخلا یقینی بنائیں‘عمرانہ توقیر

سیلاب سے نمٹنے کیلئے افسر اور مشینر ی متحرک :ثاقب خورشید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل