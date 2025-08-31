وزیر ہاؤسنگ کا مختلف شاہراہوں کا دورہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)صوبائی دارالحکومت لاہور میں شدید بارش کے دوران وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ بلال یاسین نے شہر کی مختلف شاہراہوں کا دورہ کیا۔
لکشمی چوک پر ایم ڈی واسا غفران احمد نے لاہور میں ہونیوالی بارش اور نکاسی آب بارے آگاہ کیا،بارش کے دو سپیلز سے لکشمی چوک اور اپر مال پر 125 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، وزیر ہاؤسنگ نے ایم ڈی واسا کو شہر کے مین پوائنٹس سے فوری نکاسی آب کی ہدایت کی، صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم عمومی حالات سے نہیں ،ہنگامی حالات سے گزر رہے ہیں، سیلاب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے بروقت اقدام اور اداروں کی معاونت سے نقصان کم ہوا ہے، شہروں میں بارشی پانی کی نکاسی اور اربن بلڈنگ سے محفوظ رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔