  • لاہور
جے یو آئی رہنمامولانا عبدالشکور کے والدصوفی یوسف انتقال کرگئے

لاہور(سیاسی نمائندہ)جے یوآئی ضلع لاہور کے ناظم تبلیغ مولانا عبدالشکور یوسف کے والد معروف روحانی شخصیت صوفی یوسف انتقال کرگئے۔ پارٹی سمیت دیگر دینی و سیاسی جماعتوں کے قائدین نے کا اظہار افسوس کیا۔

صوفی یوسف کی نماز جنازہ امیر جے یو آئی لاہور مولانا محب النبی کی امامت میں دارالعلوم مدنیہ رسول پارک میں ادا کی گئی ۔حافظ نصیر احرار جنرل سیکرٹری جے یو آئی پنجاب،حافظ غضنفر عزیز ترجمان جے یو آئی پنجاب،حافظ عبدالرحمن جنرل سیکرٹری جے یو آئی لاہور،مولانا عبدالنعیم،پروفیسر ابوبکر ،جمال عبدالناصر، مولانا حمید حسین،قاری غلام حسین ،قاری طارق شاہ،مولانا احسن سمیت ہزاروں افراد میں شرکت کی۔ مولانا محب النبی نے جنازہ سے قبل خطاب میں کہا مرحوم نے ساری زندگی اعلائے کلمتہ اللہ کے لیے وقف کررکھی تھی ہم اپنے دیرینہ ساتھی کے انتقال پر رنجیدہ ہیں جے یو آئی کے لیے انکی خدمات قابل رشک ہیں۔ ہر دینی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا کرتے تھے۔

