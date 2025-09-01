مزدا کی ٹکر،موٹرسائیکل سوار 8سالہ بچہ جاں بحق،5افرادزخمی
قصور(خبرنگار)مزدا ڈالے کی ٹکرسے 8سالہ بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی ہوگئے ،کمال چشتی موڑ کے قریب حادثہ اس وقت پیش آیا۔۔۔
جب محمد یاسین اپنی اہلیہ سدرہ اور بچوں کے ساتھ موٹرسائیکل پر گھر جا رہاتھا کہ ان کی موٹرسائیکل کو ایک مزدا ڈالے نے ٹکر مار دی،جس کے نتیجے میں 8 سالہ سرفراز موقع پر ہی دم توڑگیا، جبکہ یاسین، اس کی بیوی سدرہ اور دیگر بچے زخمی ہو گئے ، ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو بلھے شاہ ہسپتال منتقل کیا، ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہوگیا، پولیس تھانہ صدر نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔