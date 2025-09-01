صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلیٹ سے گرکر25سالہ نوجوان جاں بحق

  • لاہور
کاہنہ (نمائندہ دنیا)ایڈن آباد فلیٹ سے گرکر 25 سالہ نوجوان جاں بحق ہوگیا،واقعات کے مطابق یونیورسٹی آف لاہور کے فلیٹ میں 3 سٹوڈنٹس اکٹھے رہائش پذیر تھے ،جن کے پاس 3 اور لڑکے بھی آئے ہوئے تھے۔

 گزشتہ رات سیدن شاہ اپر مال 199 ڈی بلاک کارہائشی شرجیل عبا س وینٹیلیشن ایریا میں سر کے بل گرنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا ،پولیس جب موقع پر پہنچی تو دوسرے تینوں لڑکے اپنی کار چھوڑ کر فرار ہو گئے، پولیس کے مطابق متوفی گر ا یا اسے قتل کیا گیا ، حقائق پولیس تفتیش میں سامنے آئیں گے ، پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔

