اتائی نے ختنے کرتے بچے کانازک حصہ کاٹ دیا،ملزم گرفتار

  • لاہور
شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) اتائی ڈاکٹر نے ختنوں کے آپریشن کے دوران 10 ماہ کے بچے کا نازک حصہ کاٹ دیا،نواحی گاؤں موضع اجنیانوالہ میں اتائی ڈاکٹر سید عظمت علی ترمذی نے نجی کلینک بنا رکھا ہے۔۔۔

 جبکہ وہ خود محکمہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ضلع حافظ آباد میں سکیل (3) میں درجہ چہارم کی ملازمت کرتا ہے ، جس نے اپنے کلینک پر ماہر امراض پٹھہ وجوڑ ڈی پی ٹی فرام یو ایس اے تحریر کیا ہوا ہے ،چند روز قبل عاطف اقبال جنجوعہ اپنے 10ماہ کے بیٹے فیضان علی کے ختنے کروانے کے لیے اس کے پاس گیا تو سید عظمت حسین ترمذی نے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچے کا نازک حصہ ہی کاٹ ڈالا ،بچے کو تشویش ناک حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال سے چلڈرن ہسپتال لاہور ریفر کر دیا گیا تھانہ صدر فاروق آباد کی پولیس نے عاطف اقبال کی درخواست پر جعلی ڈاکٹر عظمت حسین ترمذی کے خلاف مقدمہ درج کر کے ڈسٹرکٹ جیل بھجوا دیا۔

