کامونکے :کار کی موٹر سائیکل کوٹکر ،2 افراد جاں بحق
کامونکے(تحصیل رپورٹر)تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہوگئے۔
گزشتہ رات نواحی گاؤں چندنیاں کے عبدالرشید کا 20 سالہ بیٹاذوہیب اور ساتھ کام کرنے والا قلعہ نوہد سنگھ کا 40سالہ خلیل جی ٹی روڈ چیانوالی کے قریب ہوٹل سے چھٹی کے بعد موٹر سائیکل پر جارہے تھے کہ دیوان روڈ پر مخالف سمت سے آنے والی کار نمبرLE/7175نے ٹکر ماردی جس کے نتیجہ میں ذوہیب موقع پر دم توڑ گیا جبکہ ریسکیو1122کی ٹیم نے خلیل کو تشویشناک حالت کے پیش نظر میو ہسپتال لاہور منتقل کردیا جہاں کچھ گھنٹے موت وحیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ بھی دم توڑ گیا۔ایمن آباد پولیس نے متوفی ذوہیب کے والد عبدالرشید کی مدعیت میں کار ڈرائیور پاک ٹاؤن کے انس نعیم کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔