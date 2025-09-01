لدھیوالہ ،عالم چوک میں وار داتیں ،شہری مال و زر سے محروم
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار، نمائندہ خصوصی) ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں شہری مال و زر سے محروم ہو گئے۔
بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے ساہنے والا کا رہائشی فروٹ فروخت کر کے رات 11بجے گاڑی پر گاؤں جا رہا تھا جسے شیرا کوٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے روک کر 40ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا۔ حافظ آباد روڈ پر قاضی کوٹ کے قریب2ڈاکوؤں نے شہباز مسیح کو روک کر رقم چھین لی ۔لدھیوالہ کے بکھڑیوالی روڈ پر دو ڈاکوؤں نے شیراز نامی موٹر سائیکل سوار کو گن پرروک کر 85ہزار روپے اور موبائل فون چھین لیا ۔تھانہ اروپ کے علاقے شالیمار ٹاؤن کے قریب دو ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوارملک عدنان سے موبائل فون اور رقم لوٹ لی ۔ زین العابدین پنڈی بائی پاس پر سڑک کنارے فون سن رہا تھا کہ دو موٹر سائیکل سوار جھپٹا مار کر فون چھین کر لے گئے ۔ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے کوٹ منڈ کے زمیندار افتخار احمد کے کھیتوں سے چور ایک لاکھ روپے کی ٹیوب ویل کی موٹر چوری کر کے لے گئے ۔دھاڑیوال میں چور انصر کی دکان کا تالا توڑ کر2پنکھے ایل سی ڈی اور واٹر پمپ چوری کر کے لے گئے۔ تھانہ اروپ کے علاقے اعوان چوک میں الفلاح ٹا ؤن میں واقع نبیل مسیح کی ویلڈنگ کی دکان کا تالا توڑ کر چور ویلڈنگ پلانٹ ،پنکھا اور اوزار چوری کر کے لے گئے ۔