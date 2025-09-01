پنجاب بار کونسل انتخابات الیکشن مہم میں تیزی
لاہور(اے پی پی)پنجاب بار کونسل کے صوبے بھر سے 5سالہ مدت کیلئے ارکان کے چناؤ کیلئے امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی آنے لگی، امیدواروں نے حامیوں کے ساتھ ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم شروع کر دی۔
لاہور ہائیکورٹ میں بھی ممبر پنجاب بار کونسل کے امیدوار الیکشن مہم چلا رہے ہیں ۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات نومبر میں لاہور سمیت صوبہ بھر میں ہونگے ،الیکشن میں کیو آر کوڈ حاصل کرنیوالے رجسٹرڈ وکلا ہی ووٹ ڈال سکیں گے ،اس حوالے سے وکلا کو 30 ستمبر تک رجسٹریشن کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔امیدواروں کیلئے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیاہے ۔ پنجاب بار کونسل کے مطابق امیدواروں کو بینرز، پینا فلیکسز، ہورڈنگز، اشتہارات اور سٹیکرز کے استعمال سے روک دیا گیا ہے۔ امیدواروں اورحامیوں کو اسلحہ کی نمائش سے بھی باز رہنے کی ہدایت کی گئی ہے ، امیدوار نہ تو ووٹرز کے گھرجا کر ووٹ مانگ سکیں گے اور نہ ہی کھانے ، چائے یا دیگر ضیافت دے سکیں گے ، امیدوار صرف ذاتی ملاقات، خط یا پانچ بائی تین انچ کے سپیشل وزٹنگ کارڈ کے ذریعے ووٹرز سے رابطہ کر سکیں گے ، قواعد کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہو گی اور الیکشن لڑنے کیلئے نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے ۔ ضابطہ اخلاق پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا۔