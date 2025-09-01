صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الخدمت ٹرسٹ:25مستحق خاندانوں کو شادی بکس تقسیم

  • لاہور
الخدمت ٹرسٹ:25مستحق خاندانوں کو شادی بکس تقسیم

لاہور( این این آئی)الخدمت خواتین ٹرسٹ لاہور کے تحت 25 مستحق خاندانوں میں شادی بکس تقسیم کئے گئے۔ اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کرامت کالونی کمیونٹی سنٹر میں ہوا۔

پروگرام کی انچارج طلعت خان اور اسما غنی ممبر فلاح خاندان سمیت مستحق خاندان کے افراد اور معززین علاقہ نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلعت خان نے کہا کہ یہ پروگرام صرف شادی بکس دینے کا نہیں بلکہ خوشیاں بانٹنے اور مستحقین کا سہارا بننے کا عمل ہے ۔الخدمت خواتین ٹرسٹ ملک کے طول و عرض میں غریب اور نادار لوگوں کے دکھ بانٹنے اور انکی زندگی میں بہتری لانے کیلئے کوشاں ہے۔

