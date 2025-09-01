صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2750لٹردودھ ،140کلو سے زائد ناقص اشیا تلف

  • لاہور
لاہور(اے پی پی)لاہور میں خوراک کی تیاری سے ترسیل تک کڑی نگرانی جاری ہے، ڈی جی فوڈ عاصم جاوید کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا لاہور، شیخوپورہ کے علاقوں میں 104 فوڈ پوائنٹس، یونٹس اور ڈیری شاپس کی چیکنگ کے دوران 3پوائنٹس بندکئے گئے۔

قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر 16کو 1لاکھ 67ہزار کے جرمانے کیے گئے ، 2ہزار750لٹر دودھ تلف،140کلو سے زائد ناقص گوشت، ایکسپائر بیکری اشیا، ساسز اور باسی سبزیاں تلف کی گئیں۔ مزید برآں مارکیٹ میں سپلائی ہونے والی مختلف اشیا خورونوش کے 9سیمپل بھی لیے گئے ، ملاوٹی دودھ کی لاہور میں سپلائی ناکام بناتے ہوئے کالا شاہ کاکو میں سپلائر گاڑیاں پکڑی گئیں، ریسٹورنٹس میں ناقص سٹوریج، گندے فریزر، زنگ آلود برتن اور کیڑے مکوڑوں کی بھرمار پائی گئی۔

