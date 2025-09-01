دکھی انسانیت کی مدد ہی اصل ایمان ہے :سخاوت ڈگرا
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)سرپرست اعلیٰ امن کمیٹی تھانہ نارنگ چوہدری سخاوت علی ڈگرا نے سابق صدر امن کمیٹی شہباز احمد المعروف کڑھائی والے کے ہمراہ سٹی پریس کلب نارنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
دکھی انسانیت کی مدد ہی اصل ایمان ہے، اپنی تمام تر خواہشات ترک کرکے سیلاب زدگان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے۔ حکومت ملک پاکستان کو آفت زدہ قرار دے اور تمام وسائل استعمال کئے جائیں تاکہ سیلاب میں متاثر ہونے والے ہر فرد کی آباد کاری ہر حال میں ممکن بنائی جائے ، امن کمیٹی سیلاب زدگان کے غم میں برابر کی شریک ہے اور ان کی تکالیف کے لئے ہم ہر ممکن وسائل خرچ کریں گے ، مصیبت کی اس گھڑی میں فوٹوسیشن کرکے ان کی خودداری کو نقصان کو نہ پہنچایا جائے ۔