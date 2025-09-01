صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیام پاکستان میں اقلیتوں کی قربانیوں کوفراموش نہیں کیا جاسکتا:ڈاکٹرقیصر

  • لاہور
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاسٹرالائنس کے چیئرمین ڈاکٹرقیصرشہزاد نے کہاہے کہ پاکستان کی بقاء،سلامتی،ترقی خوشحالی سے ہی حقیقی تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوسکتاہے۔۔۔

 قیام پاکستان کے وقت سب سے زیادہ قربانیاں اقلیتوں نے دی جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیاجاسکتاہے ، آج بھی پاکستان کے ہرچرچ میں پاک وطن کی سلامتی،ترقی اورخوشحالی کیلئے دعااور صدائیں گونجتی ہیں، نوجوان نسل کوچاہیے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان اور پھر سیاست کے فارمولا پرعمل پیرا رہیں۔ کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، دوسری طرف پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہبی رسومات اور عبادات کی آزادی ہے ، ان خیالات کااظہارانہوں نے دی سالویشن آرمی(چرچ)کے سالانہ یوتھ کونسل میں نوجوانوں اور پاسٹرزسے خطاب کے دوران کیا۔

