لاکھوں روپے بٹورکرمبینہ جعلی رجسٹریاں تیارکرنے کاانکشاف
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ محکمہ مال پٹوار سرکل میں پٹواری اورانکے کارخاص کی طرف سے سادہ لوح سائلین سے لاکھوں روپے بٹور کر مبینہ طور پر خودساختہ جعلی رجسٹریاں تیارکرکے دینے کا انکشاف ہواہے۔۔۔
سائلین کے اسرار پرسنگین نتائج کی دھمکیاں اور ڈرادھمکا کرسائلین کو خاموش کردیاجاتا ہے ، بتایا گیا ہے کہ ہاؤسنگ کالونی کے رہائشی رضوان حلقہ پٹواری امانت کے پاس فرد بیع لینے کیلئے گیا تواس نے اپنے کار خاص عتیق کی ڈیوتی لگائی کہ اس کو فرد بیع جاری کردو ،جب سائل مذکورہ کارخاص کے پاس گیاتو اس دوران وہاں پر ایک عارف نامی ٹاؤٹ بھی موجود تھا جس نے فرد بیع کی بجائے شار ٹ کٹ طریقہ کار بتایاکہ آپ 5لاکھ روپے امانت پٹواری اوراس کے کارخاص عتیق کودے دو،وہ خودتمام ترریکارڈکوٹھیک کرکے آپ کورجسٹری کروادینگے اور کچھ عرصہ بعد رجسٹری کا عمل مکمل ہوگیا،جب سائل انتقال کیلئے گیاتو وہاں پرمعلوم ہوا کہ یہ توسارا ریکارڈخودساختہ اورجعلی ہے ، جسے کسی نوسرباز نے تیارکرکے آپ کودے دیا ہے ، اس کاکہیں کوئی اندراج نہ ہے ،جس پر سائل رضوان حلقہ پٹواری امانت کے پاس گیاجس نے وعدہ وعیدکیاکہ رقم واپس کردیگامگربعدازاں اس نے فون تک سننا گوارہ نہیں کیا،رابطہ کرنے پر حلقہ پٹواری کے کارخاص عتیق نے بتایا کہ رضوان نامی سائل سے لی گئی رقم بذریعہ عارف واپس کردی ہے اور جو ان کو تیار کرکے دی گئی تھی رجسٹری وہ واپس لے لی ہے۔