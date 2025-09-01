صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنڈا سنگھ والا 8ہزاری پل کابند ٹوٹ گیا،12دیہات متاثرہونے کاخدشہ

  • لاہور
قصور(نمائندہ دنیا) گنڈا سنگھ والا 8 ہزاری پل نزد ڈیرہ سردار جلال دین والا بند ٹوٹ گیا ہے ،جس کے باعث تقریباً 12 دیہات میں پانی تیزی کے ساتھ داخل ہونا شروع ہوگیا۔۔۔

 فتوہی والا، چوڑی والا، وزیر پور، کجیاں والا، نوری والا، کھریپڑ، حسین خاں والا، اِلو آنا، کلچہ، ولے والا، الہ آباد، چھبر، بھیڈیاں عثمانوالہ کے دیہاتوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے ، پانی کھیتوں میں تیزی سے داخل ہورہاہے ، دیہات میں بھی پانی داخل ہوسکتاہے ،جبکہ پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے ، ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔

