متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے :آغا علی حیدر
سیدوالا(نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے رکن پنجاب اسمبلی آغا علی حیدر نے کہاہے کہ متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لئے تمام حکومتی وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔۔۔
متاثرین کی گھروں کو واپسی اور مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ، یہ بات انہوں نے سیلاب سے متاثرہ دیہاتوں کے دورہ کے دوران متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر میں نے اپنے حلقہ کے سیلاب کی زد میں آنے والے ہر گاؤں کا دورہ کیا، ضلعی انتظامیہ کے افسر دن رات تمام حفاظتی بندوں کی نگرانی کر رہے ہیں، ہر متاثرہ گاؤں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کردیا گیا ہے ، جہاں لوگوں کی ہر ممکن مدد کی جاری ہے ۔