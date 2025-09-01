متاثرہ سرحدی دیہات کے ہزاروں افراد میں راشن تقسیم
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)سیلاب میں شدید متاثر درجنوں سرحدی دیہات میں فلاحی تنظیموں شہریوں کی جانب سے ہزاروں افراد میں راشن تقسیم کیاگیا،متاثرین کیلئے صبح کاناشتہ، دوپہراور رات کاکھانا دیا۔۔۔
ادویات کاانتظام کیاگیا، دریائے راوی کے پار پھنسے سینکڑوں مویشیوں کیلئے چارہ بھی پہنچادیاگیا،فلاحی تنظیموں اﷲ والے ٹرسٹ، منہاج القرآن کی تنظیمات جماعت اسلامی ،مسلم لیگ ن ،تعبیر فاؤنڈیشن سمیت شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس موقع پرفلاحی تنظیموں کے ذمہ دار شہریوں کا کہنا تھا کہ مخیرحضرات کے تعاون سے سیلاب متاثرین کو صبح، دوپہر، شام تین وقت کاکھانا فراہم کیاجارہاہے، یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا،زرعی رقبہ زیرآب آنے کی وجہ سے جانوروں کاچارہ بھی ضائع ہوچکاہے ، اس لیے مویشیوں کیلئے چارے کی شدید قلت کے پیش نظر مویشیوں کو سائلیج ادویات اورخشک چارہ فراہم کردیاگیاہے ، مصیبت کی اس گھڑی میں دکھی بہن بھائیوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، ان کی آباد کاری تک تمام وسائل استعمال کریں گے۔