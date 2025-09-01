جاوید لطیف کی قیادت پرلیگی کارکنوں کا بھرپوراعتماد :ملک اشتیاق
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پاکستان مسلم لیگ (ن)کے رہنما ملک اشتیاق احمدڈوگرنے کہا ہے کہ شیخوپورہ میں مسلم لیگ (ن) متحد اورمتفق ہے ،سابق وفاقی وزیرمیاں جاوید لطیف کی قیادت پر(ن) لیگ کے تمام ونگز ،تاجروں،پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کا بھرپور اعتماد ہے۔۔۔
مگرجان بوجھ کرشیخوپورہ کے عوام او رکارکنوں کومیاں محمد نوازشریف،وزیراعظم میاں شہبازشریف،وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن سے دور کیا جارہا ہے اور حکومت پنجاب کی پالیسیوں پرعملدرآمدکی بجائے خودساختہ پالیسیاں بناکرکارکنوں کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلاجارہا ہے ،شہرشیخوپور ہ اس وقت مسائل کی آما جگا ہ بن کر رہ گیا ہے ، انتظامیہ ٹارگٹڈ عوامی مسائل کے حل کی بجائے اسے الجھارہی ہے تاکہ عوام پریشا ن ہوں اورمایوس ہوکر مسلم لیگ(ن)کی حکومت کیخلاف ہوجائیں، جبکہ دوسری طرف آج کل جو مسلم لیگ (ن) منسٹرگروپ ہے ، شیخوپورہ کے سابق کونسلران اور کارکنان ،پارٹی عہدیداران کو زبردستی حلقوں میں ترقیاتی کاموں کا لالچ دیکرمنسٹر ہاؤس کی یاترا کروائی جارہی ہے اورجووہاں چلاجاتا ہے اسکی وارڈمیں میونسپل کمیٹی کا عملہ صفائی ستھرائی کیلئے پہنچ جاتا ہے ، باقی شہرکی وارڈوں کے عوام کا کیا قصور انتظامیہ کا ان کیساتھ ناروا سلوک کیوں ہے اور چند روز قبل یوم آزادی کے جلسہ پر چوڑیوں کی باتیں کرنیوالے اب چوڑیاں خود پہن لیں نہ ان کا کوئی ‘‘بڑا’’ شیخوپورہ آیا ہے اور نہ ہی آئیگاچوڑیاں ان کامقدربن چکی ہیں، ان خیالات کااظہارانہوں نے پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔