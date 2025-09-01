جناح ہسپتال : لیبر روم میں بھی وزٹنگ کارڈ لازمی قرار
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)جناح ہسپتال لاہور میں ایمرجنسی کے بعد لیبر روم میں بھی وزٹنگ کارڈ لازمی قرار دے دیاگیا۔وزٹنگ کارڈ کے اجرا سے ایک مریض اور ایک تیماردار کی پالیسی جاری کردی گئی ہے۔
جناح ہسپتال کی ایمرجنسی اور لیبر روم میں آج کے بعد صرف ایک تیماردار ہی داخل ہوسکے گا۔پرنسپل جناح ہسپتال پروفیسر طیبہ وسیم کا کہنا ہے کہ وزٹنگ کارڈ کے اجرا سے جناح ہسپتال میں غیرضروری رش کم ہوگا اورمریضوں کے علاج میں بہتری آئے گی،وزٹنگ کارڈز کا اجرا انٹرنیشنل ہاسپٹل پالیسز کے مطابق کیا جارہا ہے۔