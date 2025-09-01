صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نظریئہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت طلبہ میں مقابلئہ حسن نعت آج

  • لاہور
نظریئہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت طلبہ میں مقابلئہ حسن نعت آج

لاہور(آن لائن)ادارئہ نظریئہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریباتِ جشن عید میلادالنبیؐ کے سلسلے میں آج یکم ستمبرکو دس بجے صبح ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں سکولوں اور مدارس کے طلبا وطالبات کے مابین مقابلئہ حسن نعت ہوگا۔

ادارئہ نظریئہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریباتِ جشن عید میلادالنبیؐ کے سلسلے میں آج یکم ستمبرکو دس بجے صبح ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں سکولوں اور مدارس کے طلبا وطالبات کے مابین مقابلئہ حسن نعت ہوگا۔ تقریبات کا اہتمام تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تمام اوور ہیڈ ٹینکس کی صفائی ماہانہ بنیادوں پر شروع

صارفین کو معیاری سروسز کی فراہمی اولین ترجیح، سی ای او آئیسکو

ایف بی آر کے زیراہتمام عسکری بینک لرننگ سینٹر میں آگاہی سیشن کا انعقاد

گرجا روڈ پر میلاد مصطفیؐ امن ریلی

سیرت طیبہ پر عمل سے ہی دونوں جہانوں کی کامیابی،سعد رضوی

مری میں انسداد ڈینگی کے سلسلہ میں اقدامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر