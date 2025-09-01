نظریئہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت طلبہ میں مقابلئہ حسن نعت آج
ادارئہ نظریئہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام تقریباتِ جشن عید میلادالنبیؐ کے سلسلے میں آج یکم ستمبرکو دس بجے صبح ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں سکولوں اور مدارس کے طلبا وطالبات کے مابین مقابلئہ حسن نعت ہوگا۔ تقریبات کا اہتمام تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔