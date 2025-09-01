صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ماسٹر کلاس کی افتتاحی تقریب

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)نجی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ماسٹر کلاس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ نامور ماہر تعلیم سلیمان سرور کی طرف سے تحقیقی پروگرام میں سیاسی وسماجی شخصیات سینئر سٹاف آفیسر محمد اکبر ،سینئر میڈیا کنسلٹنٹ کاظم مقدس کاظمی ،جاوید اقبال بیگ، شاہد چودھری،ثاقب مغل نے خصوصی شرکت کی۔

سلیمان سرور نے کہا مصنوعی ذہانت کے استعمال نے تعلیم، تحقیق سمیت مختلف شعبوں میں تیزرفتار ترقی کی نئی راہیں کھول دی ہیں ۔ ہماری نئی نسل کیلئے جدید تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے ۔آئی ٹی ماہرین طلحہ مغل اور عمیس حسن نے اے آئی اور سائبر سکیورٹی پر لیکچر دیا ۔سینئر صحافی کاظم مقدس نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ تمام نوجوانوں کو جدید تعلیم کے ذریعے اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔

