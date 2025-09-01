انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ماسٹر کلاس کی افتتاحی تقریب
لاہور(خبر نگار)نجی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ماسٹر کلاس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ نامور ماہر تعلیم سلیمان سرور کی طرف سے تحقیقی پروگرام میں سیاسی وسماجی شخصیات سینئر سٹاف آفیسر محمد اکبر ،سینئر میڈیا کنسلٹنٹ کاظم مقدس کاظمی ،جاوید اقبال بیگ، شاہد چودھری،ثاقب مغل نے خصوصی شرکت کی۔
سلیمان سرور نے کہا مصنوعی ذہانت کے استعمال نے تعلیم، تحقیق سمیت مختلف شعبوں میں تیزرفتار ترقی کی نئی راہیں کھول دی ہیں ۔ ہماری نئی نسل کیلئے جدید تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے ۔آئی ٹی ماہرین طلحہ مغل اور عمیس حسن نے اے آئی اور سائبر سکیورٹی پر لیکچر دیا ۔سینئر صحافی کاظم مقدس نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ تمام نوجوانوں کو جدید تعلیم کے ذریعے اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔