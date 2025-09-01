پنجاب پولیس1لاکھ 74 ہزار سیلاب متاثرین کی مدد
لاہور (کرائم رپورٹر )آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا صوبہ بھرمیں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، 1 لاکھ 74 ہزار سے زائد سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔
سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے 1 لاکھ 91 ہزار سے زائد مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کردیا۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 15 ہزار سے زائد پولیس افسر و اہلکار حصہ لے رہے ہیں،700 سے زائد گاڑیاں اور 40 کشتیاں استعمال کی جا رہی ہیں۔آئی جی نے ہدایت کی ہے کہ ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں بلا تعطل جاری رکھی جائیں۔ انخلا والے علاقوں میں لوگوں کی املاک کے تحفظ کیلئے سکیورٹی و پٹرولنگ مزید بڑھائی جائے ۔ ریلیف کیمپوں میں مقیم متاثرہ افراد کو بھرپور سکیورٹی،خوراک اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ پی ڈی ایم اے ، ضلعی انتظامیہ، ریسکیو اور سکیورٹی اداروں سے قریبی رابطہ برقرار رکھا جائے ۔ دریاؤں کنارے آباد دیہاتوں اور آبادیوں میں پولیس کی پٹرولنگ جاری رکھی جائے۔