  • لاہور
خواجہ عمران کاسینئر رہنما رانا عمران سے والدہ کی وفات پر اظہارتعزیت

لاہور(ہیلتھ رپورٹر)صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما رانا عمران منج کی رہائش گاہ پرآمد ،خواجہ عمران نذیر نے رانا عمران کی والدہ کی وفات اظہار تعزیت کیا۔

سابقہ ایم پی اے میاں نصیر، شہزاد شاہ، رانا اقبال ایڈووکیٹ، ماجد ہاشمی، خاور اکرام بھٹی بھی موقع پر موجود تھے ۔ صوبائی وزیر نے مرحومہ کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی اور کہا کہ ماں جیسی ہستی کا بچھڑ جانا کسی سانحے سے کم نہیں ۔ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں، انکی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا اللہ تعالی مرحومہ کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو یہ صدمہ ہمت، صبر اور حوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق دے۔

