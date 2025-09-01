صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی کو مضبوط بنانے کیلئے پارٹی کابیانیہ عوام کوپہنچاناہوگا:شیخ علی سعید

  • لاہور
لاہور(سپیشل رپورٹر)پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کے سینئر ممبر شیخ علی سعید نے کہا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے۔۔۔

 مگر ہمیں اس کو مضبوط و منظم بنانے کیلئے سیلفی بیانیے کو چھوڑ کر پارٹی بیانیے روٹی،کپڑا اور مکان کو عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے ۔ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دھڑوں ، گروپوں اور ذاتی پسند نا پسند سے نکل کر ہی ہم پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دوبارہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے تمام پارٹی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں گھروں سے نکل کر متاثرین سیلاب کی مدد کو پہنچیں۔

