نئی واسا ایجنسیوں کے 1500ملازمین فیلڈ میں متحرک
لاہور (آن لائن)صوبہ بھر میں بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر واسا ایجنسیوں کا ریلیف اور نکاسی آب آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے۔
ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق 10 نئی واسا ایجنسیوں کے 1500 سے زائد ملازمین فیلڈ میں متحرک ہیں جبکہ ہائی رسک اضلاع میں نکاسی آب آپریشنز، ڈی سلٹنگ اور ڈسپوزل سٹیشنز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔ صوبہ بھر کے تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو فل کپیسٹی پر چلایا جا رہا ہے اور رہائشی علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر عملہ اور مشینری پہنچائی گئی ہے تاکہ پانی کے فوری اخراج کو یقینی بنایا جا سکے ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ آپریشنز جاری ہیں۔