راوی میں پانی کم ہوتے ہی شہری تفریح کیلئے پہنچ گئے

  • لاہور
راوی میں پانی کم ہوتے ہی شہری تفریح کیلئے پہنچ گئے

لاہور(آن لائن)دریائے راوی میں پانی کی سطح کم ہونے پر شہری سیر و تفریح کے لئے پہنچ گئے۔ ٹی وی کے مطابق شہریوں کی بڑی تعداد کشتیوں میں سوار ہو کر دریاکی سیر کرتی رہی جن میں خواتین، مرد اور بچے تھے۔

دریائے راوی کے اطراف رضاکار اور سول ڈیفنس اہلکار کشتیاں لے کرکھڑے ہیں جہاں لوگ زبردستی کشتیوں میں سوار ہو کر سیر کرتے رہے ۔ موقع پر موجود حکومتی اداروں کی جانب سے کشتی میں سفر کرنے والوں سے روکا نہیں جا رہا ، راوی میں پانی کی سطح بھی کم ہوگئی ہے ۔ بظاہر اسی وجہ سے حکومتی اداروں کی توجہ بھی کم ہوگئی ہے ۔ دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ دریائے راوی میں پانی کی سطح کم ضرورہوئی ہے لیکن ابھی بارشوں کی وجہ سے خطرہ کم نہیں ہوا ہے۔

