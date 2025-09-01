صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرین کی بحالی تک امداد کا سلسلہ جاری رہے گا:عبد الغفار روپڑی

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)دینی جماعتوں کی سیلاب زدگان کیلئے خدمات قابل تحسین ہیں ،جماعت اہلحدیث ریلیف کمیٹی کے ذریعے سیلاب متاثرین کیلئے خوراک، رہائش، طبی امداد ودیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی میں مصروف ہے۔۔۔

 متاثرین کی بحالی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔حکومت اور سیاسی جماعتوں کو بھی فعال کردار ادا کرنا ہوگا ،اپنی صلاح کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ۔یہ بات جماعت اہلحدیث کے امیر مولانا حافظ عبد الغفار روپڑی نے ریلیف کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے کہی۔ اس موقع پر پروفیسر عبد المجید مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی مولانا حافظ عبد الوحید شاہد مولانا شکیل الرحمٰن ناصر قاری فیاض حافظ احمد روپڑی حافظ عبد الظاہر بھی موجود تھے۔

