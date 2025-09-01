صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آج سے عشرہ ختم نبوت منانے کی تقریبا ت شروع

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)ذوالفقارعلی بھٹومرحوم کے دور اقتدار میں لاہوری وقادیانی مرزائیوں کو پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قراردیئے جانے کے تاریخی فیصلے کی یاد میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام آج سے ملک بھر میں عشرہ ختم نبوت شروع ہورہا ہے۔

 7ستمبر کوملک اور بیرون ممالک میں یوم ختم نبوت منایاجائیگا ۔6ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منایا جا ئے گا۔ اس حوالے سے انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ترجمان و مرکزی نائب امیر مولانا قاری شبیر عثمانی نے پریس کا نفرنس میں کرتے کہا کہ 7ستمبر 1974کے کے تاریخ ساز فیصلہ جس میں قادیانیوں کو غیرمسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا کی یاد میں آج سے 10ستمبر تک عشرہ ختم نبوت منانے کے دوران ملک بھر میں بیرون ممالک و دیگر شہروں میں اجتماعات، سیمینارز، کانفرنسیں، جلسے منعقد کئے جائینگے ۔ مرکزی اجتماع7ستمبر کو چناب نگر میں ہو گا جس میں اندرون و بیرون ممالک سے جید علما ،شیوخ ،مشائخ عظام،دانشور،وکلا شریک ہونگے ۔ کا نفرنس سے مولانا ڈاکٹر احمد سراج ،مولانا عبدالرؤف مکی،پیر عبدالرحیم نقشبندی ،پیر میاں اجمل قادری، چیئرمین علماکونسل حافظ طاہر محموداشرفی،مولانا زبیر صدیقی، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر مولانا الیاس چنیوٹی،سیکرٹری جنرل صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی،مجلس احرارا سلام کے امیر کفیل بخا ری ،جماعت اسلامی کے رہنماجا وید قصوری،علامہ عبدالشکوررضوی ودیگر علماخطاب کرینگے۔

