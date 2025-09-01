بلوچ عوام کو قومی دھارے میں شامل کیاجائے :ثمینہ سعید
لاہور(سیاسی نمائندہ)حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور سابق رکن بلوچستان اسمبلی ثمینہ سعید نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام دہائیوں سے صحت، تعلیم اور روزگار سمیت سنگین مسائل کا شکار ہیں۔
ہسپتالوں، ادویات اور ڈاکٹرز کی کمی، صاف پانی کی عدم فراہمی، بجلی و گیس کی قلت اور ناقص انفراسٹرکچر نے عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں۔ عوام میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ انکے وسائل لوٹے جا رہے ہیں جس سے احساسِ محرومی بڑھ رہا ہے ۔ دہشتگردی، فرقہ واریت اور اغوا برائے تاوان پر قابو پانے ، سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ کے منصوبے بحال کرنے کی ضرورت ہے ،ان اقدامات سے بلوچ عوام کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔