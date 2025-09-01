صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچ عوام کو قومی دھارے میں شامل کیاجائے :ثمینہ سعید

  • لاہور
بلوچ عوام کو قومی دھارے میں شامل کیاجائے :ثمینہ سعید

لاہور(سیاسی نمائندہ)حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور سابق رکن بلوچستان اسمبلی ثمینہ سعید نے کہا ہے کہ بلوچستان کے عوام دہائیوں سے صحت، تعلیم اور روزگار سمیت سنگین مسائل کا شکار ہیں۔

ہسپتالوں، ادویات اور ڈاکٹرز کی کمی، صاف پانی کی عدم فراہمی، بجلی و گیس کی قلت اور ناقص انفراسٹرکچر نے عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں۔ عوام میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ انکے وسائل لوٹے جا رہے ہیں جس سے احساسِ محرومی بڑھ رہا ہے ۔  دہشتگردی، فرقہ واریت اور اغوا برائے تاوان پر قابو پانے ، سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ کے منصوبے بحال کرنے کی ضرورت ہے ،ان اقدامات سے بلوچ عوام کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پولیس کی کارروائیاں ، 2 لاکھ 38 ہزار متاثرین منتقل

میپکو انتظامیہ کو 61 ہزار 463 میٹرز فراہم ، خراب میٹرز تبدیل کرنے کا حکم

سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں، کمشنر ڈیرہ

زکریا یونیورسٹی :پروفیسر کے خلاف انٹی کرپشن انکوائری شروع

اراکین صوبائی اسمبلی ،انتظامی افسروں کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ

میونسپل عملہ چھٹی کے روز بھی بارشی پانی نکالنے میں مصروف رہا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر