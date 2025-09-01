مرکزی مسلم لیگ کی متاثرہ علاقوں میں سرگرمیاں جاری
لاہور(سیاسی نمائندہ)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں،لاہور میں کشتیوں کے ذریعے متاثرین، سامان کو ریسکیوکیا جا رہا ہے۔
حافظ آباد چنیوٹ ،جھنگ میں 13 کشتیاں چل رہی ہیں جبکہ 15 ہزار سے زائد افراد میں روزانہ ان علاقوں میںپکا پکایا کھانا تقسیم کیا جا رہاہے ،منڈی بہاؤلدین و دیگر علاقوں میں متاثرین کو خشک راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو کی ہدایت پر 25 سیلاب متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، لاہور موہلنوال میں دو خیمہ بستیوں میں ہزاروں سیلاب متاثرین مقیم ہیں، صوبائی صدر سرور چودھری، وسطی پنجاب کے سیکرٹری جنرل حمید الحسن ، لاہور کے سیکرٹری جنرل مزمل اقبال ہاشمی نے خیمہ بستیوں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کی،امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا،خیمہ بستیوں میں میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے جہاں متاثرین کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے ، اس موقع پر مزمل اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ خیمہ بستیوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں ۔ ضلع اوکاڑہ میں کشتیوںکے ذریعے 80 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 800 سیلاب متاثرین کوکھانا تقسیم کیا ، 500 مریضوں کا علاج کیا گیا۔پنڈی بھٹیاں کے سیلاب زدہ علاقوں میں 100 راشن پیک،100 بستر، سینکڑوں سوٹ تقسیم کئے ، سمبڑیال کوٹ دینہ اورننکانہ میں بھی ریسکیو وریلیف آپریشن جاری ہے ،ننکانہ میں 4 ہزار سے زائد افراد کو خوراک تقسیم کی ، 1870 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 4 میڈیکل کیمپوں میں 1357 مریضوں کا علاج کیا گیا۔