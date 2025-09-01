یو ایم ٹی کے سنٹر فار انوویشن اِن رئیل سٹیٹ کا افتتاح
لاہور(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ایم ٹی)کے تحت قائم ہونیوالے سینٹر فار انوویشن اِن رئیل سٹیٹ (CIRE)کا افتتاح جوہر ٹاؤن کے مقامی ہوٹل میں کیا گیا۔
تقریب میں سابق صوبائی وزیر و صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد، وائس چیئرمین ایل ڈی اے مرغوب ، چیئرمین نجی ہائوسنگ سکیم سعد نذیر، سی ای او اکبر شیخ، ڈین سکول آف آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ ڈاکٹر فریحہ طارق، شیخ نبیل، نذیر چوہان ودیگر شخصیاتنے شرکت کی۔ابراہیم حسن مراد نے خطاب میں کہا CIRE تحقیق، کپیسیسٹی بلڈنگ اور انڈسٹری میں تعاون کا قومی مرکز ہوگا جو اکیڈمیا اور رئیل سٹیٹ پریکٹس میں پل کا کردار ادا کرے گا۔ CIRE پروفیشنلز کو بااختیار بنا کر اصلاحات کی راہ ہموار کرے گا ۔موثر پالیسی سازی سے بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان لائی جا سکتی ہے کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے اور نئے ٹیلنٹ کے آنے سے یہ شعبہ درست سمت میں فروغ پائے گا۔ اسی مقصد کے تحت ہم ڈگری پروگرامز اور سرٹیفکیشنز کا آغاز کر رہے ہیں کیونکہ عوام کو محفوظ پراپرٹی رائٹس دینا ہی حقیقی قومی ترقی کی ضمانت ہے ۔ میاں مرغوب نے خطاب میں کہا CIRE پاکستان میں رئیل سٹیٹ شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ہم سب کو ملکر وطنِ عزیز کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا ۔ خصوصی پینل ڈسکشن میں ماہرین اورسٹیک ہولڈرز نے رئیل سٹیٹ کے مستقبل پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ماہرین نے شراکت داریوں کے فروغ، نئے مواقع کے حصول اور صنعت کو شفاف بنانے پر زور دیا۔ انکا کہنا تھا کہ CIRE کا آغاز خوش آئند قدم ہے جو رئیل اسٹیٹ انڈسٹری کے مسائل و چیلنجز کے حل میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔