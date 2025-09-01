دنیا بھارتی آبی جارحیت کا نوٹس لے ، سینیٹر عبدالکریم
لاہور (سیاسی نمائندہ) مرکزی جمعیت اہلحدیث کے امیر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے بھارت کی جانب سے مسلسل آبی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے پانی کو جمع کرنے اور پھر اسے اچانک چھوڑنے سے پاکستان کے کئی علاقے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سیلاب کی حالیہ تباہ کاریاں اسی بھارتی رویے کا نتیجہ ہیں جس سے کسان، دیہات اور شہری علاقے بدترین مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ بھارت کی اس آبی جارحیت نے لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا ہے ، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور بنیادی انفراسٹرکچر بھی بری طرح متاثر ہوا ہے ۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کی اس آبی جارحیت کا سخت نوٹس لیا جائے اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا ازالہ کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ جمعیت اہلحدیث اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور رضاکار دن رات متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ حکومت اور پاک افواج کے جوانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر سیلاب متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کرنے میں مدد کریں۔ یہ وقت سیاسی انتشار کا نہیں بلکہ یکجہتی اور اجتماعی کوششوں کا ہے ۔