صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت آبی ذخائر کیلئے ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے ،ہشام الٰہی ظہیر

  • لاہور
حکومت آبی ذخائر کیلئے ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے ،ہشام الٰہی ظہیر

لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت اہلحدیث کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے کہا ہے کہ حکومت آبی ذخائر کی تعمیر کیلئے ٹھوس اور پائیدار حکمت عملی مرتب کرے ۔نئے ڈیمز کا قیام بے حد ضروری ہوگیا ہے۔

پاکستانی معیشت ہر سال اس طرح کے سیلابوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سیلابی صورتحال پریشان کن ہے ۔ سیلابی صورتحال پر مخیر حضرات دل کھول کر امداد کریں۔علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے کہا حکومت جمعیت اہلحدیث مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے ۔ تحریک طلبہ اہلحدیث یوتھ فورس کے جانثار متاثرہ اضلاع میں ہزاروں افراد کیلئے کھانا،خشک راشن، ادویات سمیت دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں تقسیم کررہے ہیں۔ مذہبی اورسیاسی جماعتوں کو متحد ہوکر اپنے مستحق بھائیوں کی بھر پور مدد کرنی چاہیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر