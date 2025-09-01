حکومت آبی ذخائر کیلئے ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے ،ہشام الٰہی ظہیر
لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت اہلحدیث کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے کہا ہے کہ حکومت آبی ذخائر کی تعمیر کیلئے ٹھوس اور پائیدار حکمت عملی مرتب کرے ۔نئے ڈیمز کا قیام بے حد ضروری ہوگیا ہے۔
پاکستانی معیشت ہر سال اس طرح کے سیلابوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ سیلابی صورتحال پریشان کن ہے ۔ سیلابی صورتحال پر مخیر حضرات دل کھول کر امداد کریں۔علامہ ہشام الٰہی ظہیر نے کہا حکومت جمعیت اہلحدیث مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے ۔ تحریک طلبہ اہلحدیث یوتھ فورس کے جانثار متاثرہ اضلاع میں ہزاروں افراد کیلئے کھانا،خشک راشن، ادویات سمیت دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں تقسیم کررہے ہیں۔ مذہبی اورسیاسی جماعتوں کو متحد ہوکر اپنے مستحق بھائیوں کی بھر پور مدد کرنی چاہیے۔