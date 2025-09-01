صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
قصور:نجی لاء کالج میں بچوں کے حقوق پر2روزہ ورکشاپ

قصور(نمائندہ دنیا)نجی لاء کالج قصور میں ‘‘بچوں کے حقوق اور قانونی چارہ جوئی’’ کے موضوع پر دو روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، انٹریکٹو سیشنز اور کیس سٹڈیز کے ذریعے بچوں پر مشتمل کرائم، بدسلوکی اور نو عمر بچوں کے عدالتی نظام جیسے اہم مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔

 تفصیل کے مطابق گروپ ڈویلپمنٹ پاکستان (جی ڈی پی) نے نجی لاء کالج قصور کے تعاون سے 29 اور 30 اگست 2025 کو ‘‘بچوں کے حقوق اور قانونی چارہ جوئی’’ کے موضوع پر 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا،جس کا مقصد بچوں کے تحفظ سے متعلقہ قوانین، حقوق کی خلاف ورزیوں پر قانونی چارہ جوئی اور بچوں کے حقوق کے فروغ کے عملی طریقہ کار پر روشنی ڈالنا تھا، ورکشاپ میں فیکلٹی ممبران، وکلاء اور قانون کے طلبا نے بھرپور شرکت کی اور انٹریکٹو سیشنز اور کیس سٹڈیز کے ذریعے بچوں پر مشتمل کرائم، بدسلوکی اور نو عمر بچوں کے عدالتی نظام جیسے اہم مسائل پر بھی گفتگو کی اور قانونی تحفظات کی اہمیت کو اجاگر کیا، ورکشاپ کا اختتام اس مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا کہ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے کوششوں کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔

