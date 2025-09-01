ختم نبوت ، اسلامی دفعات کا تحفظ کرتے رہیں گے :مولانا امجد
لاہور(سیاسی نمائندہ)عقیدہ ختم نبوت اور آئین کی اسلامی دفعات کے تحفظ اور پاکستان کے دفاع کے لیے علما اور عوام متحد ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔۔۔
آئین کی رو سے اس حوالے سے صدر آصف زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنا رول ادا کریں۔ ماضی میں ذوالفقار بھٹو کے دور میں وزیراعظم اور علمانے ملکر ختم نبوت کا دفاع کیا ،آج کے حکمرانوں اس حوالے سے کسی بین الاقوامی دباؤ کوقبول نہ کریں اور جرات کے ساتھ عالمی دنیا کو جواب دیں ۔ان خیالات کا اظہار جے یو آئی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا امجدخان ،مولانا عزیز الرحمن ثانی، مولانا علیم الدین شاکر، پیر رضوان نفیسی،مولانا شاہد عمران عارفی،مولانا غلام دستگیر،مولانا عبد النعیم دیگر علمانے جامعہ صدیقیہ فاروقیہ ٹائون شپ میں سالانہ تحفظ ختم نبوت ومحفل حمدونعت سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔مولانا امجد خان ودیگرعلمانے کہا دین اسلام عقیدہ ختم نبوت اور وطن عزیز کیخلاف ہر سازش کا مقابلہ پوری جرات ایمانی کے ساتھ کیا جائے گا ۔ ماضی میں قومی اسمبلی فلور پر مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحق ،مولانا شاہ احمدنورانی اور دیگر اکابرین کا کردار تاریخ کا لازوال حصہ ہے علما مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں متحد ہیں۔انہوں نے کہا قوم 6 ستمبر کو یوم دفاع وطن اور 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت منائے گی ،7 ستمبر کو وحدت روڈ گراؤنڈ میں قوم مولانا فضل الرحمن اور دیگر عمائدین کی موجودگی میں اس بات کا عہد کرے گی کہ عقیدہ ختم نبوت وقانون ناموس رسالت ؐ کابھرپور دفاع کیاجائے گا۔