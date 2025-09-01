کالا باغ ڈیم سمیت آبی ذخائر تعمیر کئے جائیں ، جاوید قصوری
لاہور (سیاسی نمائندہ) امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی جاوید قصوری نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑنے سے سیلابی صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی ہے۔
سینکڑوں دیہات سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں جہاں کھڑی فصلیں تباہ ،گھریلو سامان اور جمع پونجی کے علاوہ مویشی بھی سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف پروگراموں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کیلئے موثر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے ۔ہم نے ڈیمز اور آبی ذخائر بنائے ہوتے تو آج سیلاب کی جو تباہ کاریاں سامنے آرہی ہیں،ان سے محفوظ رہا جا سکتا تھا۔بد قسمتی سے کالاباغ ڈیم جیسے قومی مفاد کے منصوبے کو چند مفاد پرستوں نے سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا ہے ،وقت کا تقاضا ہے کہ ملکی مفاد ات کو ملحوظ خاطر رکھ کر تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں اور کالا باغ ڈیم سمیت تمام چھوٹے بڑے آبی ذخائر فوری تعمیر کئے جائیں۔انہوں نے کہا جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت قصور، سیالکوٹ، نارووال اور لاہور سے 234 سیلاب متاثرین کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات تک پہنچایا جا چکا ہے ۔سیلاب متاثرہ علاقوں میں موبائل ہیلتھ یونٹ کے علاوہ چار میڈیکل کیمپس قائم کرکے ابتک 1323مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے ۔ 2123ا فراد کو پکا پکایا کھانا، 200 خاندانوں میں فوڈ پیکجز اور 760 افراد میں صاف پانی کی بوتلیں تقسیم کی جا چکی ہیں ۔ہم اپنے بہن بھائیوں کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔