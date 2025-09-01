صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج القرآن کا عالمی میلاد کانفرنس ایوان اقبال میں کرنے کا اعلان

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)تحریک منہاج القرآن کے بانی و سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر طاہر القادری نے سیلاب کی بڑے پیمانے پر تباہی کے پیش نظر اعلان کیا ہے کہ اس سال عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان کی بجائے ایوان اقبال لاہور میں ہوگی۔

مینار پاکستان پر جو بھاری انتظامی اخراجات اٹھتے ہیں وہ سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی پر خرچ کیے جائینگے ۔ انہوں نے کہا نبی کریم ؐکی رحمت و شفقت کے سب سے زیادہ مستحق اس وقت سیلاب متاثرین ہیں، آپ ؐکا 1500 واں جشن ولادت سیلاب متاثرین کی مدد کے ساتھ جوڑا جائے ، زیادہ سے مدد کر کے متاثرین سیلاب کو احساس دلائیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں ۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے سیلاب میں اموات پر اظہار افسوس کیا اور سوگوار خاندانوں کیلئے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔

