صوبائی وزیر کی زیر نگرانی متاثرین کو امدادی سامان تقسیم
لاہور(خبر نگار)صوبائی وزیر کھیل و لیبر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت ہم سب پر فرض ہے اور سیلاب متاثرین کے ساتھ مصیبت کی گھڑی میں کھڑا ہونا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔
وہ گزشتہ روز مراکہ، ملتان روڈ اور خودپور میں قائم ریلیف کیمپس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ اس موقع پر ایم این اے ملک افضل کھوکھر اور ایم پی اے ملک انس محمود کھوکھر بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے ۔ فیصل ایوب کھوکھر کی زیر نگرانی سیلاب متاثرہ خاندانوں میں راشن اور امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ صوبائی وزیر و دیگر کشتیوں پر سوار ہوکر براہِ راست متاثرین تک پہنچے اور انہیں کھانے پینے ، رہائش اور علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔صوبائی وزیر کہنا تھا کہ ریسکیو آپریشن اور ریلیف کے اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی متاثرہ خاندان کو تنہا نہ چھوڑا جائے ۔ پاک فوج سمیت تمام متعلقہ محکمے بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں ، حکومت ہر گاؤں اور قصبے تک امداد پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔صوبائی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بڑھ چڑھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔