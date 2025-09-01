صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28ہزار سیلاب متاثرین وبائی امراض کاشکار،علاج جاری :وزیر صحت

  • لاہور
لاہور (ہیلتھ رپورٹر )بارشوں وسیلاب متاثرہ علاقوں میں بیماریاں سر اٹھانے لگیں۔ ڈینگی ، ڈائریا ، ملیریا اور جلد کی بیماریاں رپورٹ ہونے لگیں۔

پنجاب بھر میں دو ہفتوں میں28 ہزار سے زائد لوگ وبائی امراض سے متاثر ، لاہور میں 24گھنٹوں میں11 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ۔میو ہسپتال میں 33 سو ، جناح ہسپتال میں 26 سو ،سروسز ہسپتال میں 22 سو ، جنرل ہسپتال اور گنگارام ہسپتال میں بھی دو ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ متاثرہ مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے ،ادویات کی وافر مقدار موجود ہے۔

