ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ،گورنرنے حلف لیا
لاہور(سپیشل رپورٹر)گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کی زیر صدارت گورنر ہائوس میں ریڈ کریسنٹ پنجاب کا سالانہ اجلاس ہوا۔ گورنر نے منیجنگ کمیٹی کے نومنتخب چیئرمین اور ارکان سے حلف لیا۔۔
میاں حنیف کوچیئرمین ریڈ کریسنٹ پنجاب منتخب کیا گیا ۔گورنر نے اس موقع پر کہا ریڈ کریسنٹ سیلاب زدگان کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف و میڈیکل کیمپس لگائے جارہے ہیں۔ سیلاب زدگان کوراشن، میڈیکل کیمپ اور فوڈ پارسل روزانہ کی بنیاد پر فراہم کئے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش اور ایوارڈز بھی تقسیم کیے گئے ۔ گورنر نے ریڈ کریسنٹ کی خدمات کو سراہا۔ علاوہ ازیں گورنر سلیم حیدر نے مقامی ہوٹل میں ای کامرس کے مستقبل پر سمٹ سے خطاب میں کہا ڈیجیٹل کی دنیا میں ہماری یوتھ نے بڑا نام کمایا ہے ، ہمارے ہاں بارہ کروڑ افرادای کامرس پر کام کررہے ہیں،اربوں روپے کا زرمبادلہ ملک میں آرہا ہے ، بعض نوجوان تھوڑی سی تنخواہ کیلئے نوکری کی تلاش میں دفتروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں انہیں ڈیجیٹل میڈیا سے مستفید ہونا چاہئے ، نوجوانوں کی مدد کیلئے گورنر ہاؤس انکے ساتھ کھڑا ہے ۔تقریب کے آخر پر گورنر نے سووینئرز تقسیم کئے اور کیک کاٹا ۔ڈاکٹر عفان قیصر نے خطاب میں کہا کہ پچاس سال سے کم لوگوں میں دل کا دورہ پڑنا عام ہو گیا،وجہ ایکسرسائز کی کمی ،ٹینشن اور دبائو ہے ،ہم اسلام سے دور ہونے پرمشکلات کاشکارہو ر ہے ہیں۔