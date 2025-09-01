صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

  • لاہور
سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ

قصور(خبرنگار،نمائندہ دنیا)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خاں اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خاں نے ڈسٹرکٹ پبلک سکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔

سپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر مملکت نے فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم متاثرینِ سیلاب سے ملاقات کرکے ان کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایات دیں، اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران علی،ڈی پی او محمد عیسیٰ خاں،ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈی پی ایس جہانگیر احمد چوپڑا اور دیگر متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے ،اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمداحمد خاں نے کہا کہ حکومتِ پنجاب متاثرینِ سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو معیاری کھانا، صاف پانی، ادویات اور دیگر بنیادی سہولیات بلا تعطل فراہم کی جائیں، وزیر مملکت ملک رشید احمد خاں نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف کی ہدایت پر حکومت ریلیف سرگرمیوں کو مزید تیز کر رہی ہے ،جانوروں کے لیے چارہ اور ویٹرنری سہولیات کی فراہمی بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ کسانوں اور مویشی پالنے والے خاندانوں کے معاشی نقصانات کو کم کیا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس نہیں بل آرہے ہیں:شہری ایل پی جی خریدنےپر مجبور

بھارت کی آبی دہشت گردی کو سفارتی سطح پر ثابت کریں گے،گورنر

جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ دھرنے میں تبدیل

گاڑیاں غیر فعال ہونے پر ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا نوٹس

اللہ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا،طارق مصطفی

پریس کلب میں ہمدرد یونیورسٹی کے تحت طبی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر