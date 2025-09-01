سپیکر پنجاب اسمبلی اور ملک رشید کا فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ
قصور(خبرنگار،نمائندہ دنیا)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خاں اور وزیر مملکت ملک رشید احمد خاں نے ڈسٹرکٹ پبلک سکول میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔
سپیکر پنجاب اسمبلی اور وزیر مملکت نے فلڈ ریلیف کیمپ میں مقیم متاثرینِ سیلاب سے ملاقات کرکے ان کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایات دیں، اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران علی،ڈی پی او محمد عیسیٰ خاں،ایڈمنسٹریٹو آفیسر ڈی پی ایس جہانگیر احمد چوپڑا اور دیگر متعلقہ افسر بھی ہمراہ تھے ،اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمداحمد خاں نے کہا کہ حکومتِ پنجاب متاثرینِ سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ متاثرہ خاندانوں کو معیاری کھانا، صاف پانی، ادویات اور دیگر بنیادی سہولیات بلا تعطل فراہم کی جائیں، وزیر مملکت ملک رشید احمد خاں نے اس موقع پر کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف کی ہدایت پر حکومت ریلیف سرگرمیوں کو مزید تیز کر رہی ہے ،جانوروں کے لیے چارہ اور ویٹرنری سہولیات کی فراہمی بھی حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ کسانوں اور مویشی پالنے والے خاندانوں کے معاشی نقصانات کو کم کیا جا سکے۔