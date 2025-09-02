صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارشیں ‘ سیلاب:لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام منصوبے بھی متاثر

  • لاہور
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے منصوبے بھی بارشوں اور سیلاب سے متاثر ،محکمہ ہاؤسنگ کامنصوبوں کی استعداد اور پائیداری کا از سرِ نو جائزہ لینے کا فیصلہ۔۔۔

متعلقہ اداروں کو متاثرہ علاقوں پرخصوصی توجہ دینے کی ہدایات جاری کر دی گئیں تاکہ مستقبل میں ایسی صورتحال کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے ۔ اس مقصد کے لیے تھرڈ پارٹی کے ذریعے منصوبوں کی چیکنگ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ ابتدائی طور پر راوی ٹاؤن اور گنج بخش ٹاؤن کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر چیک کیا جائے گا۔ٹھوکر اور بند روڈ کے ترقیاتی منصوبوں کا بھی از سرِ نو جائزہ لیا جائے گا۔ نشتر ٹاؤن کے علاقوں میں جاری ترقیاتی سکیمیں بھی چیک ہونگی۔اس حوالے سے محکمہ ہاؤسنگ نے واسا لاہور کو ہدایت کی ہے کہ منصوبوں کی جانچ پڑتال کیلئے مؤثر میکانزم تیار کرکے رپورٹ بھجوائے۔

