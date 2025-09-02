صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین سٹیکر کے بغیر گاڑیوں کیخلاف سخت کارروائی شروع

  • لاہور
لاہور( کامرس رپورٹر)سموگ سیزن سے قبل فضائی آلوودگی کنٹرول کرنے کا مشن،محکمہ ماحولیات نے آلودگی کو کم سے کم سطح پر لانے کیلئے کارروائیوں کا آغاز کردیا۔

پہلے مرحلے میں2010سے 2015 ماڈل کی گاڑیوں کے چالان ہونگے۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے بتایا ادارے کا ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم فعال ہے 31 اگست ڈیڈ لائن کے بعد گرین سٹیکر کے بغیر گاڑیوں کیخلاف سخت کارروائی شروع کردی گئی ہے ،پہلے مرحلے میں 2010 تا 2015 ماڈل گاڑیوں کو وارننگ سلپس ای چالان کے ساتھ بذریعہ پوسٹ بھیجی جا رہی ہیں ۔دوسری بار سلپ کے بعد جرمانہ اور قانونی کارروائی ہوگی ۔ ترجمان ادارہ ماحولیات ساجد بشیر نے بتایا پٹرول و ڈیزل گاڑیوں کے اخراج کی سخت جانچ جاری ہے ابتک 3 لاکھ 50 ہزار گاڑیوں کو گرین سٹیکر لگایا جا چکا ہیے۔

