صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی سوسائٹیزسے ڈیڑھ کروڑکی بجلی چوری پکڑی گئی

  • لاہور
غیر قانونی سوسائٹیزسے ڈیڑھ کروڑکی بجلی چوری پکڑی گئی

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو کی مختلف علاقوں میں غیر منظور شدہ ہائوسنگ سوسائٹیز میں بجلی چوری کیخلاف کارروائی،غیر قانونی طور پر لگے ٹرانسفارمر اتار لیے گئے۔۔۔

 بجلی چوروں کیخلاف کارروائیوں میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد کی بجلی چوری پکڑی گئی ۔لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ غیرقانونی ٹرانسفارمرز سے بجلی چوری پر لیسکو کو 1 کروڑ 35 لاکھ کا نقصان ہوا، نجی ہاؤسنگ سکیم میں سوکے وی اے ٹرانسفارمر سے بجلی چوری کی جارہی تھی، لیسکو نے کنکشن منقطع کرکے مقدمہ درج کروا دیا، ایک اور نجی سکیم میں 25 کے وی اے ٹرانسفارمر سے بجلی چوری کی جارہی تھی، لیسکو کو 20 لاکھ کا نقصان ہوا،ایک اور سوسائٹی میں فارم ہاؤس کے نام پر کنکشن لیکر بجلی لی جارہی تھی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ڈائریکٹ سپلائی پکڑی گئی جس سے لیسکو کو 15 لاکھ کا نقصان ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب : منافع خور شہریوں کو لوٹنے میں مصروف

سیلاب سے تباہی حکمرانوں کی نااہلی اور غفلت کا نتیجہ :سراج الحق

تاندلیانوالہ کے مختلف سرکاری سکول 5 ستمبر تک بند رہیں گے

ایف ڈی اے کا لونیوں میں تجاوزات کیخلاف کارروائیاں تیز

متاثرہ علاقوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا :آمنہ عالم

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں سوئی گیس کی بندش ،بحران سنگین ہو گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس