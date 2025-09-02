غیر قانونی سوسائٹیزسے ڈیڑھ کروڑکی بجلی چوری پکڑی گئی
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے)لیسکو کی مختلف علاقوں میں غیر منظور شدہ ہائوسنگ سوسائٹیز میں بجلی چوری کیخلاف کارروائی،غیر قانونی طور پر لگے ٹرانسفارمر اتار لیے گئے۔۔۔
بجلی چوروں کیخلاف کارروائیوں میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد کی بجلی چوری پکڑی گئی ۔لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ غیرقانونی ٹرانسفارمرز سے بجلی چوری پر لیسکو کو 1 کروڑ 35 لاکھ کا نقصان ہوا، نجی ہاؤسنگ سکیم میں سوکے وی اے ٹرانسفارمر سے بجلی چوری کی جارہی تھی، لیسکو نے کنکشن منقطع کرکے مقدمہ درج کروا دیا، ایک اور نجی سکیم میں 25 کے وی اے ٹرانسفارمر سے بجلی چوری کی جارہی تھی، لیسکو کو 20 لاکھ کا نقصان ہوا،ایک اور سوسائٹی میں فارم ہاؤس کے نام پر کنکشن لیکر بجلی لی جارہی تھی۔ ایک ریسٹورنٹ میں ڈائریکٹ سپلائی پکڑی گئی جس سے لیسکو کو 15 لاکھ کا نقصان ہوا۔