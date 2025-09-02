صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساندہ :نامعلوم افراد نے کباڑخانے کا مالک قتل کر دیا

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)ساندہ کے علاقہ میں نامعلوم افراد نے 65 سالہ کباڑخانے کے مالک کو قتل کر دیا ۔ملزم کباڑ کی دکان میں گھس کر 65 سالہ سلیم کو قتل کرکے فرار ہو گئے۔

پولیس نے لاش پورسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے فرانزک ٹیم کی مدد سے جائے وقوعہ سے تمام شواہد اکٹھے کر کے تفتیش کا آغاز کردیا ۔ کاہنہ کے علاقے میں دوستوں نے دعوت کے بہانے دوست کو بلا کر تیسری منزل سے نیچے پھینک دیا ،وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا ۔22 سالہ شرجیل کو دوستوں نے نجی سوسائٹی کے پلازے پر بلا کر چھت سے دھکا دے دیا ۔پولیس نے لاش پورسٹمارٹم کیلئے منتقل کر کے مقتول کے بھائی عمران زوار کی مدعیت میں ریحان ڈوگر ،جمشید گجر و دیگر ملزموں کیخلاف نامزد مقدمہ درج کر لیا۔

