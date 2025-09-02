صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاحت ،تحفظ ماحولیات کیلئے معاہدہ

  • لاہور
لاہور(سامیاسعید )ٹورازم آرکیالوجی اینڈ میوزیمز ڈیپارٹمنٹ کے تحت سیاحت اور تحفظ ماحولیا ت کے فروغ کیلئے ٹی ڈی سی پی اور پنجاب یونیورسٹی میں معاہدہ طے پاگیا۔

مشترکہ تعاون پر اتفاق کیا گیا جسکے تحت یونیورسٹی کے طلبہ کو ٹی ڈی سی پی انسٹیٹیوٹ میں پریکٹیکل ٹریننگ دی جائیگی جبکہ کوتھم کے کُلینری آرٹس اور ہاسپیٹیلٹی کے طلبہ کو جدید تربیت دی جائیگی۔ سیاحت اور ہاسپیٹیلٹی مینجمنٹ میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام شروع کیا جائے گا اور دونوں اداروں میں فیکلٹی ایکسچینج پروگرام، لیکچرز اور ورکشاپس کا انعقاد ہوگا۔

